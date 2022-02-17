Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kosova'nın bağımsızlığının 14. yılını kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kosova'nın bağımsızlığının 14'üncü yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihimizle, kültürümüzle medeniyetimizle yüzyıllardır dost ve kardeşimiz olan Kosova'nın bağımsızlığının 14. yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
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Tarihimizle, kültürümüzle medeniyetimizle yüzyıllardır dost ve kardeşimiz olan Kosova'nın bağımsızlığının 14. yıl dönümü kutlu olsun. pic.twitter.com/ReKt7CDLlO— Fuat Oktay (@fuatoktay) February 17, 2022