Euro
9.09
Dolar
7.68
BIST 100
1,291.29
Altın
1,888.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kutladı.

Abdullah Yasin Güler   | 15.11.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin kurulması ve bugünlere ulaşması için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Kıbrıs Türkü'nün egemen varlığını tüm dünyaya ilan ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da doktorlar acil olmayan ameliyatların ertelenmesini talep etti
İran'da son 24 saatte 459 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 925 bini geçti
Endonezya: BM, herkesin ilaç ve aşıya erişiminde etkin rol oynamalı
Kovid-19'u yenen Tiryaki: Artık suyu içemez hale gelmiştim

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin de desteği ile daha güzel daha aydınlık günlere ilerleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin de desteği ile daha güzel daha aydınlık günlere ilerleyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı

KKTC'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü

MSB: Türkiye 1974 yılındaki ruhla Kıbrıs Türkü'nün yanındadır

MSB: Türkiye 1974 yılındaki ruhla Kıbrıs Türkü'nün yanındadır
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti