Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de yeni kurulan hükümet için tebrik mesajı yayımladı
Oktay, mesajında, Hamza Ersan Saner başkanlığındaki yeni kabinenin, ülkenin barış ve istikrarı için çalışmalarına başlayacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulan yeni hükümet için tebrik mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet kurma çalışmalarının tamamlanarak Bakanlar Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanmasının hayırlara vesile olmasını diledi.
2️⃣Türkiye olarak, Sayın Hamza Ersan Saner başkanlığındaki yeni kabinenin bir an önce Kıbrıs Türk halkının huzur ve refahı, ülkenin barış ve istikrarı için çalışmalarına başlayacak olmasından büyük memnuniyet duymaktayız.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 9, 2020
Oktay, paylaşımında şunları kaydetti:
"Türkiye olarak, Sayın Hamza Ersan Saner başkanlığındaki yeni kabinenin bir an önce Kıbrıs Türk halkının huzur ve refahı, ülkenin barış ve istikrarı için çalışmalarına başlayacak olmasından büyük memnuniyet duymaktayız."