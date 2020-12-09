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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de yeni kurulan hükümet için tebrik mesajı yayımladı

Oktay, mesajında, Hamza Ersan Saner başkanlığındaki yeni kabinenin, ülkenin barış ve istikrarı için çalışmalarına başlayacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Abdullah Yasin Güler   | 09.12.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de yeni kurulan hükümet için tebrik mesajı yayımladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulan yeni hükümet için tebrik mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet kurma çalışmalarının tamamlanarak Bakanlar Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanmasının hayırlara vesile olmasını diledi.

Oktay, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, Sayın Hamza Ersan Saner başkanlığındaki yeni kabinenin bir an önce Kıbrıs Türk halkının huzur ve refahı, ülkenin barış ve istikrarı için çalışmalarına başlayacak olmasından büyük memnuniyet duymaktayız."

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