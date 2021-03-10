Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu kabul ederek, bir süre görüştü.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, başta Eğitim Bilişim Ağı (EBA) olmak üzere, eğitim alanında yapılan çalışmalar ve iki ülke arasındaki iş birliği konuları ele alındı.
Görüşmede, KKTC Başbakanı Ersan Saner'in sağlık durumu da gündeme gelirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sağlık ve afiyet temennileriyle birlikte Başbakan Saner'i arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.