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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu kabul ederek, bir süre görüştü.

Abdullah Yasin Güler   | 10.03.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu'nu kabul etti Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, başta Eğitim Bilişim Ağı (EBA) olmak üzere, eğitim alanında yapılan çalışmalar ve iki ülke arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmede, KKTC Başbakanı Ersan Saner'in sağlık durumu da gündeme gelirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sağlık ve afiyet temennileriyle birlikte Başbakan Saner'i arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

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