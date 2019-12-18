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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Mümin Altaş   | 18.12.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü Fotoğraf: Muhammet Fatih Oğraş/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen baş başa görüşme, 1 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar , daha sonra heyetler arası çalışma yemeğinde görüştü.

Çalışma yemeğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve ilgili bürokratlar yer aldı.

Güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere bölgeyi ilgilendiren uluslararası gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, KKTC ile devam eden ekonomik protokole ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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