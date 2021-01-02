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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kimse milletçe birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP'nin "iftira ile gündem değiştirdiği" ve toplumu kutuplaştırmaya çalıştığı değerlendirmesinde bulundu.

Hamdi Çelikbaş   | 02.01.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kimse milletçe birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP 'gündem değiştirmekten' bahsediyordu ya. Eski(meyen) alışkanlıklarının yeniden tedavüle çıkmasına karşı bir şey yap(a)mamanın ezikliği ile (kadına şiddet, taciz ve tecavüz olayları, başörtüsü gibi kadınları giyim tarzı ile ötekileştirme, Türkçe ezan, vb.) şimdi ustası olduğu oyunu tekrar sahneliyor: İftira ile gündem değiştiriyor." görüşlerini paylaştı.

CHP'nin oluşturmayı arzu ettiği yapay gündem ile toplumu kutuplaştırmaya çalıştığını ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"Kendisine verilen görev ve aldığı talimat bu yönde çünkü. Milletimiz bu oyunu görür ve bozar. Kadın hakları konusunda Türkiye'de zihniyet dönüşümünü gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her konuda sonuna kadar kadınların yanında olduğunu milletimiz çok iyi bilir. Kimse, milletçe birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz."


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