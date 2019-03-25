Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Katar'a gidecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Katar Ulusal Müzesi açılışına katılmak üzere çarşamba günü Doha'ya ziyaret gerçekleştirecek.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Ulusal Müzesi açılışına katılmak üzere çarşamba günü Doha'ya gidecek.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, Katar'ın başkenti Doha'ya 27 Mart Çarşamba günü ziyaret gerçekleştirecek.
Katar Ulusal Müzesi açılış törenine katılacak Oktay, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığını da ziyaret edecek.
Oktay'ın, temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile görüşmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.