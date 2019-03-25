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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Katar'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Katar Ulusal Müzesi açılışına katılmak üzere çarşamba günü Doha'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Muhammed Ali Toruntay   | 25.03.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Katar'a gidecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Ulusal Müzesi açılışına katılmak üzere çarşamba günü Doha'ya gidecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, Katar'ın başkenti Doha'ya 27 Mart Çarşamba günü ziyaret gerçekleştirecek.

Katar Ulusal Müzesi açılış törenine katılacak Oktay, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığını da ziyaret edecek.

Oktay'ın, temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile görüşmesi bekleniyor.

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