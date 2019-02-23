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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay kahvehanede vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kaynaşlı'da bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Onur Orhan,Ömer Ürer  | 23.02.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay kahvehanede vatandaşlarla buluştu

Düzce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, programları kapsamında geldiği Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Dipsizgöl Mahallesi'ndeki bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Oktay, muhtar Şükrü Tezcan'dan mahalle hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinleyen, kahvehanedeki sobanın yanında onlarla çay içen Oktay, mahalle sakinlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Oktay'a ziyaretinde, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü de eşlik etti.

Oktay, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra mahalleden ayrıldı.

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