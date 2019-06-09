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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İsviçre'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsviçre'nin Cenevre şehrinde yarın düzenlenecek Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 100. Yıl Konferansı'na katılacak.

Mümin Altaş   | 09.06.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İsviçre'ye gidecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, bugün Cenevre'ye gidecek.

Oktay, teması "işlerin geleceği" olarak belirlenen ILO 100. Yıl Konferansı'na katılacak, konferansın yüksek düzeyli bölümünde katılımcılara hitap edecek.

Türkiye'nin 1932 yılından bu yana üyesi olduğu ILO ile çalışma hayatı ve sosyal taraflara verdiği önemin bir göstergesi kabul edilen ziyaret kapsamında Oktay'ın, katılımcı ülkelerin liderleri ve muhataplarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor.

ILO 100. Yıl Konferansı'nın son yıllarda Cenevre'de gerçekleştirilen en yüksek düzeyli uluslararası etkinlik olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Cenevre'ye gidecek.

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