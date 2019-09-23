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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, basın mensuplarının sorularını cevaplıyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İkiyüzlülerden soracak hesabımız var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan ikiyüzlülerden soracak hesabımız var." dedi.

Ömer Ertuğrul   | 23.09.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İkiyüzlülerden soracak hesabımız var

Yozgat

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kapalı yüzme havuzunun açılışında konuştu.

Oktay, "Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan ikiyüzlülerden soracak hesabımız var." dedi.

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