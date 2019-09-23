Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İkiyüzlülerden soracak hesabımız var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan ikiyüzlülerden soracak hesabımız var." dedi.
Yozgat
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kapalı yüzme havuzunun açılışında konuştu.
Oktay, "Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan ikiyüzlülerden soracak hesabımız var." dedi.
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