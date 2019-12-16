Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İHA'mız KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Geçitkale Havaalanı'na ulaşan ilk insansız hava aracının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin çıkarlarını koruyacağını bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Türkiye'den KKTC Geçitkale Havaalanı'na giden ilk insansız hava aracına (İHA) ilişkin paylaşımda bulundu.
- Türkiye'den KKTC'ye inen ilk İHA Doğu Akdeniz'deki görev uçuşuna başladı
- Türkiye'den KKTC Geçitkale Havalimanı'na ilk İHA havalandı
Doğu Akdeniz semalarında görev yapmak için Geçitkale Havalimanına ulaşan ilk İHA’mız KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak, bölge güvenliğine ve barışına hizmet edecek.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 16, 2019
Milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/WvI87qaTIC
Bayraktar TB2 tipi İHA'nın uçuş görüntülerine ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda Oktay, "Doğu Akdeniz semalarında görev yapmak için Geçitkale Havalimanı'na ulaşan ilk İHA'mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak, bölge güvenliğine ve barışına hizmet edecek. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.