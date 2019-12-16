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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İHA'mız KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Geçitkale Havaalanı'na ulaşan ilk insansız hava aracının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin çıkarlarını koruyacağını bildirdi.

Sefa Şahin   | 16.12.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İHA'mız KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Türkiye'den KKTC Geçitkale Havaalanı'na giden ilk insansız hava aracına (İHA) ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar TB2 tipi İHA'nın uçuş görüntülerine ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda Oktay, "Doğu Akdeniz semalarında görev yapmak için Geçitkale Havalimanı'na ulaşan ilk İHA'mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak, bölge güvenliğine ve barışına hizmet edecek. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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