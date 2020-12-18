Euro
9.35
Dolar
7.64
BIST 100
1,408.32
Altın
1,879.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu’nda konuşuyor.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Diktatör Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor, bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millidir, milletin adamıdır." dedi.

Ahmet Alp Özden   | 18.12.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor Fotoğraf: Metin Aktaş / AA

TBMM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "Diktatör Franco’nun Türkiye’deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler. Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor, bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millidir, milletin adamıdır." dedi.

Oktay, "Toplumumuzun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz mali tedbirlerin toplam tutarı 551 milyar lirayı aşmıştır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
UNICEF'ten 2021'de 92 ülkeye ayda 850 ton Kovid-19 aşısı dağıtabileceği önerisi
ABD başkanlığına seçilen Biden, Pazartesi Kovid-19 aşısı olacak
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Avusturya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında iş yeri ve okullar yine kapanacak

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor