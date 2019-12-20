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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'de konuşuyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyon ve faizlerin daha da düşmesini sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2020 bütçesi, enflasyon ve faizlerin daha da düşmesini sağlayarak vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri hayata geçirmemizi sağlayacak, kaynaklarını faize değil yatırıma, üretime ve refah artışına dönüştürecektir." dedi.

Ali Kemal Akan   | 20.12.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyon ve faizlerin daha da düşmesini sağlayacağız

TBMM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2020 bütçesi, enflasyon ve faizlerin daha da düşmesini sağlayarak vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri hayata geçirmemizi sağlayacak, kaynaklarını faize değil yatırıma, üretime ve topyekün refah artışına dönüştürecektir." dedi. 

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