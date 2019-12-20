Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyon ve faizlerin daha da düşmesini sağlayacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2020 bütçesi, enflasyon ve faizlerin daha da düşmesini sağlayarak vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri hayata geçirmemizi sağlayacak, kaynaklarını faize değil yatırıma, üretime ve refah artışına dönüştürecektir." dedi.
TBMM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2020 bütçesi, enflasyon ve faizlerin daha da düşmesini sağlayarak vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri hayata geçirmemizi sağlayacak, kaynaklarını faize değil yatırıma, üretime ve topyekün refah artışına dönüştürecektir." dedi.
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