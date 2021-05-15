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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Abdullah Yasin Güler   | 15.05.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Köklü kültürümüzün 'ana' olarak adlandırdığı vatan toprağını işleyen, alın teriyle üreten çiftçimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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