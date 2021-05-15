Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ankara
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Köklü kültürümüzün 'ana' olarak adlandırdığı vatan toprağını işleyen, alın teriyle üreten çiftçimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.