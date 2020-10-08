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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Doğu Akdeniz'in incisi Maraş, Ada'da barış ve refahın simgesi olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya paylaşımında, "Doğu Akdeniz'in incisi Maraş'ın Ada'da hem barış ve refahın simgesi hem de KKTC ekonomisinin can damarı olacağına inancım tamdır" yorumunda bulundu.

Abdullah Yasin Güler   | 08.10.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Doğu Akdeniz'in incisi Maraş, Ada'da barış ve refahın simgesi olacak

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ın 46 yıl önce yerleşim ve iskana kapatılan "Kapalı Maraş" bölgesinin yeniden insan sesleriyle dolduğunu bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kapalı Maraş'ın güzel sahilleri 46 yıl sonra yeniden insan sesleriyle doldu. Doğu Akdeniz'in incisi Maraş'ın Ada'da hem barış ve refahın simgesi hem de KKTC ekonomisinin can damarı olacağına inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

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