Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp şov yapacağı mekanlar değildir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) binasına giderek açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp şov yapacağı mekanlar değildir. Zorbavari yaklaşımlarla Türkiye'nin kurumlarını tehdit eden ve yıpratmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve şürekası kimlerin çıkarlarına hizmet ediyor? Ülkemizin ve milletimizin çıkarına olmadığı kesin." ifadelerini kullandı.
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Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp, şov yapacağı mekanlar değildir.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 3, 2021
Zorbavari yaklaşımlarla Türkiye’nin kurumlarını tehdit eden ve yıpratmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve şürekâsı kimlerin çıkarlarına hizmet ediyor? Ülkemizin ve milletimizin çıkarına olmadığı kesin.