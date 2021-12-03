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Bakan Yanık, İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesi tarafından yapılan Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Açılış Töreninde konuşuyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp şov yapacağı mekanlar değildir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) binasına giderek açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kemal Karadağ   | 03.12.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp şov yapacağı mekanlar değildir

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp şov yapacağı mekanlar değildir. Zorbavari yaklaşımlarla Türkiye'nin kurumlarını tehdit eden ve yıpratmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve şürekası kimlerin çıkarlarına hizmet ediyor? Ülkemizin ve milletimizin çıkarına olmadığı kesin." ifadelerini kullandı.

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