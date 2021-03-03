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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu hafta 20 bin Kovid-19 aşısını daha KKTC'ye gönderiyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bu hafta 20 bin Kovid-19 aşısını daha KKTC'ye gönderiyoruz. Böylece toplam aşı yardımımız 100 bine ulaşmış oluyor." dedi

Ayşe Şensoy Boztepe   | 03.03.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu hafta 20 bin Kovid-19 aşısını daha KKTC'ye gönderiyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "KKTC'ye uygulanan haksız ambargoları sineye çekmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

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