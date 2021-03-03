Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu hafta 20 bin Kovid-19 aşısını daha KKTC'ye gönderiyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bu hafta 20 bin Kovid-19 aşısını daha KKTC'ye gönderiyoruz. Böylece toplam aşı yardımımız 100 bine ulaşmış oluyor." dedi
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "KKTC'ye uygulanan haksız ambargoları sineye çekmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.
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