Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "44 gün süren vatan muharebesini kazanarak 30 yılın ardından Karabağ'ı tekrar vatan topraklarına katan kahraman Azerbaycan ordusunu tebrik ediyor, Zafer Günü'nü kutluyorum." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni dolayısıyla mesaj yayımladı.
44 gün süren Vatan Muharebesini kazanarak 30 yılın ardından #Karabağ'ı tekrar vatan topraklarına katan kahraman #Azerbaycan ordusunu tebrik ediyor, Zafer Günü’nü kutluyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 10, 2020
Türkiye olarak bundan sonrada, tüm imkanlarımızla can Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/nMSL8XpDJu
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "44 gün süren vatan muharebesini kazanarak 30 yılın ardından Karabağ'ı tekrar vatan topraklarına katan kahraman Azerbaycan ordusunu tebrik ediyor, Zafer Günü'nü kutluyorum. Türkiye olarak bundan sonra da tüm imkanlarımızla can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.