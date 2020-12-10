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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "44 gün süren vatan muharebesini kazanarak 30 yılın ardından Karabağ'ı tekrar vatan topraklarına katan kahraman Azerbaycan ordusunu tebrik ediyor, Zafer Günü'nü kutluyorum." dedi.

Abdullah Yasin Güler   | 10.12.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "44 gün süren vatan muharebesini kazanarak 30 yılın ardından Karabağ'ı tekrar vatan topraklarına katan kahraman Azerbaycan ordusunu tebrik ediyor, Zafer Günü'nü kutluyorum. Türkiye olarak bundan sonra da tüm imkanlarımızla can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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