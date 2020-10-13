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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu Maraş'ın yerini karıştırıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu Maraş'ın yerini karıştırdığı gibi bizim görevlerimizi de birbirine karıştırıyor. Kişi kendinden bilir işi. Kılıçdaroğlu'nunki de o hesap." dedi.

Abdullah Yasin Güler   | 13.10.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu Maraş'ın yerini karıştırıyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu Maraş'ın yerini karıştırdığı gibi bizim görevlerimizi de birbirine karıştırıyor. Kişi kendinden bilir işi. Kılıçdaroğlu'nunki de o hesap." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlunun TBMM Grup Toplantısı'nda sarf ettiği sözlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Oktay, şunları kaydetti:

"Milletimiz gerçek hortumcunun kim olduğunu SGK'dan bilmektedir. Anılan gruba karşı hukuki süreç, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğum Temmuz 2016-2018 döneminde bizzat şahsım tarafından başlatılmıştır. Sözleşmelerden kaynaklanan tüm hak ve yetkiler, bu süreçte Hazine lehine kullanılmıştır. Buna dair belge ve kayıtlar açıktır."

Fuat Oktay ayrıca, şahsına yönelik yapılan iftira ve itibar suikastına karşı hukuki sürecin başlatılacağını da belirtti.

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