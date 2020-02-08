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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Akıncı'nın açıklamaları oturduğu makama yakışmayacak ifadelerdir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Mustafa Akıncı'nın yapmış olduğu açıklamalar oturduğu makama yakışmayacak ifadelerdir." dedi.

Ahmet Sertan Usul   | 08.02.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Akıncı'nın açıklamaları oturduğu makama yakışmayacak ifadelerdir

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ilişkin, "Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Twitter hesabından, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Akıncı'nın açıklamalarının makamına yakışmadığını belirten Oktay, "Her şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olan, hak ve menfaatlerini koruyan Türkiye Cumhuriyeti için kullanılan ifadeleri kınıyorum. Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir." ifadesine yer verdi. 

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