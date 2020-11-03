Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AK Parti iktidarında her alanda sağlanan ilerlemelerle dolu 18 yıl geride kaldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidara gelişinin 18'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidara gelişinin 18'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "AK Parti iktidarında her alanda sağlanan ilerlemelerle dolu 18 yıl geride kaldı. Cumhurbaşkanımız liderliğinde kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde daha müreffeh bir Türkiye'yi yükselteceğimiz nice yıllara." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.