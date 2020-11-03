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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AK Parti iktidarında her alanda sağlanan ilerlemelerle dolu 18 yıl geride kaldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidara gelişinin 18'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Abdullah Yasin Güler   | 03.11.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AK Parti iktidarında her alanda sağlanan ilerlemelerle dolu 18 yıl geride kaldı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidara gelişinin 18'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "AK Parti iktidarında her alanda sağlanan ilerlemelerle dolu 18 yıl geride kaldı. Cumhurbaşkanımız liderliğinde kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde daha müreffeh bir Türkiye'yi yükselteceğimiz nice yıllara." ifadesini kullandı.

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