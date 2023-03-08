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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Harun Kutbe  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgi ve fedakarlıklarıyla hayatın her alanına dokunan, başta şehit annelerimiz ve deprem bölgesinde fedakarca görev yapan kadınlarımız olmak üzere, varlıklarıyla insanlığa umut olan kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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