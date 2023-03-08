Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Ankara
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgi ve fedakarlıklarıyla hayatın her alanına dokunan, başta şehit annelerimiz ve deprem bölgesinde fedakarca görev yapan kadınlarımız olmak üzere, varlıklarıyla insanlığa umut olan kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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Sevgi ve fedakarlıklarıyla hayatın her alanına dokunan, başta şehit annelerimiz ve deprem bölgesinde fedakarca görev yapan kadınlarımız olmak üzere, varlıklarıyla insanlığa umut olan kadınlarımızın, #8MartDünyaKadınlarGünü’nü kutluyorum. pic.twitter.com/4NypZ4ZUqD— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 8, 2023