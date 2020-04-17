Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ı vefatının 27. yılında andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Özal, icraatlarıyla ülkemiz geleceğine yön vermiş, vesayete karşı her zaman demokrasiyi savunmuştur. Aziz milletimiz yapmış olduğu hizmetleri asla unutmayacaktır." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 27. yılında rahmet ve minnetle andı.
8. Cumhurbaşkanımız #TurgutÖzal’ı vefatının 27. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 17, 2020
Özal, icraatlarıyla ülkemiz geleceğine yön vermiş, vesayete karşı, her zaman demokrasiyi savunmuştur. Aziz milletimiz yapmış olduğu hizmetleri asla unutmayacaktır. pic.twitter.com/3tSUkj5y7E
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özal, icraatlarıyla ülkemiz geleceğine yön vermiş, vesayete karşı her zaman demokrasiyi savunmuştur. Aziz milletimiz yapmış olduğu hizmetleri asla unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.