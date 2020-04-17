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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ı vefatının 27. yılında andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Özal, icraatlarıyla ülkemiz geleceğine yön vermiş, vesayete karşı her zaman demokrasiyi savunmuştur. Aziz milletimiz yapmış olduğu hizmetleri asla unutmayacaktır." dedi.

Ahmet Sertan Usul   | 17.04.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ı vefatının 27. yılında andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 27. yılında rahmet ve minnetle andı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özal, icraatlarıyla ülkemiz geleceğine yön vermiş, vesayete karşı her zaman demokrasiyi savunmuştur. Aziz milletimiz yapmış olduğu hizmetleri asla unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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