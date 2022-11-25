Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2023'te savunma projelerinde çok önemli gelişmeleri yüce milletimizle paylaşacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2023'de Milli Muharip Uçak, KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, Bayraktar TB3 SİHA, HÜRJET Jet Eğitim Uçağı ve Ağır Sınıf ATAK Helikopteri gibi projelerde çok önemli gelişmeleri yüce milletimizle paylaşacağız." dedi.
TBMM
Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların 2023 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.
Cumhurbaşkanlığı teşkilatı olarak, tüm kurum, kurullarla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hız, dinamizm ve esnekliği uygulamaya yansıttıklarını belirten Oktay, böylece milletin ihtiyaçları konusunda en hızlı şekilde aksiyon aldıklarını, bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, kapsamlı refleksler verebildiklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurumların bütçesinin, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatının yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Dijital Dönüşüm ve Yatırım Ofisleri gibi faaliyetleriyle, ülkeyi ileriye taşıyan stratejik kurumları içerdiğine işaret eden Oktay, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının da görüşülecek bütçe teklifi içerisinde bulunduğunu anımsattı.
Oktay, "Görüşmekte olan bu bütçe, içerisinde barındırdığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye markasını; Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ile ülkemizin kalkınma rotasını; Millet Kütüphanemiz ile ülkemizin en büyük ve zengin kütüphanesini; CİMER ile tüm vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerini kolaylıkla iletebildiği portalı temsil etmektedir. Cumhurbaşkanlığı bütçesi, doğrudan milletimiz tarafından seçilen Cumhurbaşkanımızın devletin başı ve yürütme erki olarak, gece gündüz yürüttüğü çalışmaların kaynağını oluşturmaktadır." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı bütçesinin, küresel ve yerel dinamiklerin yanı sıra Türkiye Yüzyılı'na ilerleyen ülkenin milli öncelikleri göz önünde bulundurularak hazırlandığına dikkati çekti.
"Azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek gerçekleştirilecek"
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının harcamasının, 2021 yılı kesin hesabına göre 3 milyar 653 milyon 795 bin lira olarak gerçekleştiğini bildiren Oktay, tahsis edilen ödeneğin 560 milyon 592 bin lirasının kullanılmayarak iptal edildiğini aktardı.
Başkanlığın 2021 yılı kesin hesap giderlerinin yüzde 63'ünün mal ve hizmet, yüzde 14'ünün cari transferler, yüzde 12'sinin sermaye giderleri ve yüzde 11'inin personel giderleri olduğunu belirten Oktay, şöyle devam etti:
"2023 yılı bütçesi; ofisler, acil destek giderleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarınca kullanılan Barışı Destekleme ve Koruma Hizmetleri ödenekleri dahil 2022 yılı ödeneğine göre yüzde 62,4 artışla 6 milyar 637 milyon lira olarak öngörülmüştür. Tahsis edilmesi öngörülen ödenekten, 2 milyar 550 milyon lira İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarınca kullanılan Barışı Destekleme ve Koruma Hizmetleri giderlerine, 280 milyon 500 bin lira acil destek giderlerine, 652 milyon 929 bin lira ise ofislerin bütçesine aktarılmak üzere ayrılmıştır. Ayrıca günlük 4 bin 500 ile 12 bin arasında ziyaretçiye hizmet veren, açıldığı günden itibaren yaklaşık 2 milyon 400 bin kişi ziyaretçi sayısına ulaşan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin her türlü harcamaları da bu bütçeye dahildir."
Oktay, 2023 yılında kamu kaynaklarının kullanımının, önceki yıllarda olduğu gibi verimli ve etkin bir şekilde, azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek gerçekleştirileceğini söyledi.
Politika kurullarından 150'nin üzerinde rapor ve politika belgesi
Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olan 8 başkanlık, 1 genel sekreterlik, 4 ofis, 9 politika kurulunun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı ve etkili çözüm üreten uygulama mekanizmasının önemli birer parçasını oluşturduğunu dile getiren Oktay, politika kurullarının, 2022 yılı içinde tüm karar alma mekanizmalarına yol gösteren 150'nin üzerinde farklı alanda rapor ve politika belgesi hazırladığını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Yatırım Ofisi, Finans ve İnsan Kaynakları Ofisi'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ruhuna uygun şekilde stratejik alanlarda hem kamuya hem de özel sektöre öncülük ettiğine işaret eden Oktay, bu kurumsal yapılanmayla "dijital Türkiye" hedefini gerçekleştirme yönünde önemli aşama kaydettiklerini anlattı.
Türkiye'nin, dijital dönüşüm sürecinde edindiği kapasite ve tecrübeyi KKTC'ye aktarmak üzere projelendirdiği KKTC e-Devlet Kapısı ve Veri Merkezi'nin resmi açılışının yapıldığını anımsatan Oktay, Azerbaycan ile dijital işbirliği ve entegrasyon çalışmalarına eğitim alanının yanı sıra iş dünyasına yönelik hizmetlerle "İki Devlet, Tek Millet" düsturunun e-devlet ile daha da güçlendirildiğini söyledi.
Oktay, "Önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak, çağı yakalayan değil çağa yön veren bir ülke olmak, dijitalin yüzyılını hayata geçirmek yönünde yerli ve milli politikalarla ilerlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dijital Dönüşüm Ofisinin, 2022 yılı ödeneğinin 101 milyon 430 bin lira olduğunu, 2023 yılı bütçesi için 172 milyon 431 bin lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin, Türkiye'nin makroekonomik hedefleri kapsamında ülkenin yatırım fırsatlarını küresel iş dünyasıyla buluşturduğunu anlatan Oktay, ayrıca ofisin, Türkiye'ye yatırım yapmaya karar vermiş yatırımcılara tüm süreçlerde destek sağladığını ve ülkenin yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.
Oktay, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde 2021'de toplam değeri 1 milyar 68 milyon dolar olan 31 yatırım projesinin faaliyete geçtiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Bu projelerin 24'ü sıfırdan yatırım, 5'i genişleme yatırımı ve 2'si satın alma-birleşme olup, başta Çin, Japonya, Almanya, Fransa ve ABD olmak üzere 14 ülkeye aittir. Bu projeler sayesinde yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanmıştır. Faaliyete geçen bu yatırım projelerinin çoğunluğu ülkemizin ihtiyaç duyduğu orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde gerçekleşmiştir.
2022'nin ilk 10 ayında ise toplam değeri 2 milyar 557 milyon dolar olan toplam 21 yatırım projesi faaliyete geçmiştir. 2022 Kasım ayı itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından; potansiyel yatırım tutarı yaklaşık 55 milyar dolar ve 95 bin 500 kişiye istihdam oluşturma potansiyeline sahip geniş bir proje portföyü takip edilmektedir. Ofisin 2022 yılı ödeneği 185 milyon lira olup, 2023 yılı bütçesi için 298 milyon lira ödenek tahsisi öngörülmüştür."
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi
Oktay, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin, ulusal ve uluslararası finansal sistemi izleyerek analizler yaptığını, ekonomik kalkınmayı destekleyici, sürdürülebilir ve dünyayla entegre olmuş yeni bir finansal sistemin oluşmasını sağlamak üzere stratejiler geliştirdiğini ifade etti.
"İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü, finans ve finansla ilgili teknoloji alanlarında özelleşmiş, tematik ve yenilikçi bir teknoparkı bünyesinde barındırması açısından bir ilk olacaktır." diyen Oktay, İstanbul Finans Merkezinde; şirket tescil işlemleri, vergi işlemleri, sosyal güvenlik işlemleri, ikamet izni, çalışma izni, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile personel istihdamına yönelik temel bürokratik süreçlerin hızlandırılması ve tek bir hizmet noktasından çözümlenebilmesini amaçlayan pilot projelerden birisi olacak "Tek Durak Büro"nun marka tescili sürecinin gelecek yıl tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.
Katılım finans sisteminin hukuki çerçevesini oluşturacak, katılım finans sisteminden hizmet alanların hak ve menfaatlerini koruyacak çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Oktay, Milli Fintek Strateji Belgesi'nin de gelecek günlerde yayımlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.
Oktay, 2022 ödeneği 31 milyon 752 bin lira olan Finans Ofisi için, 2023 yılı bütçesi kapsamında 53 milyon 978 bin lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü ifade etti.
İnsan Kaynakları Ofisi
İnsan Kaynakları Ofisinin, fırsat eşitliğine dayanan insan kaynağı kültürünü perçinlediğini söyleyen Oktay, Ulusal Staj Programıyla 160 bini aşkın gence kamu kurumlarında staj imkanı sağlandığını, öğrencilerin ücreti ve sigortasının devlet tarafından karşılandığını belirtti.
Oktay, söz konusu programın, yenilikçiliği ve kapsayıcılığıyla OECD tarafından 2020 ve 2021'de dünyaya örnek uygulama olarak gösterildiğini anlattı.
İnsan Kaynakları Ofisinin 2022 yılı ödeneğinin 75 milyon 600 bin lira olduğunu dile getiren Oktay, ofisi için 2023 yılı bütçesi kapsamında 128 milyon 520 bin lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü kaydetti.
Diyanet İşleri Başkanlığı
Dini, manevi ve ahlaki değerleri canlı tutmak amacıyla din hizmeti sunan Diyanet İşleri Başkanlığının, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği hizmetlerle daima toplumun yanında yer aldığını ifade eden Oktay, "Başkanlık, toplumun her kesimine yönelik toplamda 384 kitap, 21 farklı dilde 222 eser, 776 e-kitap ve benzeri yayınları milletimizin ve insanlığın hizmetine sunmuştur. 2023 yılında gençlik ve aile, sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri, göç ve manevi destek faaliyetlerinden zekat ve kurban hizmetlerine varıncaya kadar pek çok alanda faaliyet gösterilmeye devam edilecektir." dedi.
Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığının 2022 yılı ödeneğinin 22 milyar 926 milyon 786 bin lira olduğunu, 2023 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarının, yüzde 56,6'lik artışla 35 milyar 910 milyon 653 bin lira olarak öngörüldüğünü bildirdi.
Oktay, Strateji ve Bütçe Başkanlığınca küresel ve ulusal gelişmeler dikkate alınarak, ekonomideki gelişmelerin izlenmesi ve analizi ile ekonominin makro büyüklüklerine ilişkin tahminler ve bütçe gerçekleşme süreçlerinin takibine devam edildiğini belirtti.
Orta Vadeli Program'ın (OVP), Başkanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müşterek hazırlanarak 4 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Oktay, 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın, Başkanlıkça ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde hazırlanıp, 25 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydetti.
Başkanlık tarafından hazırlanan 2022 Yılı Yatırım Programı'nın ise ocak ayı içerisinde yayımlandığını hatırlatan Oktay, Programda toplam proje tutarının 1 trilyon 779 milyar liraya, başlangıç ödeneğinin ise 184,3 milyar liraya ulaştığını aktardı.
Yatırım Programı'na dahil edilen proje sayısının 3 bin 91'den 2022 yılında 3 bin 134'e yükseldiğini ifade eden Oktay, "Sayıştay denetim raporlarını da büyük bir hassasiyetle ele alıyor, bu raporlarda tespit edilen hususlar çerçevesinde ihtiyaç duyulan işlemleri gerçekleştiriyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi İSEDAK'ın 38. Bakanlar Toplantısı'nın İstanbul'da başlayacağını belirten Oktay, İSEDAK Toplantısı'na bu yıl yoğun bir katılımın söz konusu olduğunu, Türkiye'nin 50 ülkeden 30'dan fazla bakan ile 30 uluslararası kuruluştan üst düzey temsilciye ev sahipliği yapacağını söyledi.
2053 vizyonu doğrultusunda, uzun vadeli kalkınma hedeflerini daha ileriye taşıyacak 12. Kalkınma Planı hazırlıklarının başladığını dile getiren Oktay, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda katılımcı bir anlayışla kamu kesimi, özel kesim, STK’ler ve akademik çevreleri bir araya getirecek toplantıların bu ay sonu itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2021 yılı kesin hesap gideri 370 milyon 187 bin lira olmuştur. Bu giderlerin yüzde 65'i sermaye transferleri, yüzde 29'u personel giderleri ve yüzde 5'i mal ve hizmet alımlarıdır. Başkanlığın 2022 yılı ödeneği 66 milyar 621 milyon 852 bin lira olup söz konusu ödeneğin 66 milyar 177 milyon 120 bin lirası yedek ödenektir. 2023 yılı bütçesi için ise yüzde 99'u yedek ödenek olmak üzere Başkanlığa 89 milyar 145 milyon 195 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür."
"CİMER'e başvuru 4 milyon 990 bine ulaştı"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Türkiye'nin kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütme, dezenformasyonla mücadele etme, devlet-millet ilişkisini güçlendirme ve devlet iletişiminin koordinasyonunu sağlama görevleri doğrultusunda birçok çalışma gerçekleştirdiğini dile getiren Oktay, 2022 yılında Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarına yönelik "Türkiye Yüzyılı" konseptiyle yürütülen kampanyanın uygulama sürecinin başladığına işaret etti.
Oktay, 2022 yılı Kasım ayı itibarıyla İletişim Başkanlığınca toplamda 17 bin 832 basın kartı verildiğini, 11 Kasım itibarıyla CİMER başvuru sayısının 4 milyon 990 bin 433'e ulaştığını, başvuruların cevaplanma oranının yüzde 91 olduğunu bildirdi.
İletişim Başkanlığınca, 2023 yılında da Stratejik İletişim Zirvesi gibi ulusal ve uluslararası çapta etkinliklerin düzenlenmeye devam edilmesi, konferanslar ve sergiler düzenlenmesi, kitaplar ve makaleler yayımlatılması gibi çalışmaların sürdürüleceğini ifade eden Oktay, şu bilgileri verdi:
"İletişim Başkanlığına 2021 yılında yapılan bütçe aktarma işlemleriyle birlikte toplam 606 milyon 919 bin lira ödenek tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin yüzde 99'u kullanılmıştır. Kesin hesap giderlerinin yüzde 75'i mal ve hizmet alımları ve yüzde 18'i personel giderleridir. 2022 yılı ödeneği 816 milyon 493 bin lira olup, 2023 yılında ise Başkanlığa toplam 1 milyar 631 milyon 576 bin lira ödenek tahsisi öngörülmektedir."
"Milli Saraylar İdaresi'ne 669 milyon lira ödenek"
Tarihi mirası dünyanın çekim merkezi haline getirmek vizyonu ile hareket eden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının, çağdaş müzecilik uygulamaları ve modern restorasyon teknikleriyle Türkiye'nin kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasında ve dünya çapında tanınırlığının arttırılmasında önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Oktay, Nisan 2022'de Türk İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılması ile Türk-İslam tarihine ışık tutan ve İslam medeniyetinin bin yıllık birikimini temsil eden seçkin eserlerin 15 tematik bölümde kültür sanat dünyası ile buluştuğunu hatırlattı.
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı saray, köşk, kasır ve müzeleri 2022 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 4 milyon 261 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Oktay, böylece Türkiye'nin turizm gelirlerine önemli ölçüde katkı sağlandığını vurguladı.
Başkanlığın 2021 yılı kesin hesap giderinin 246 milyon 963 bin lira olduğunu belirten Oktay, kesin hesap giderlerinin yüzde 22'sinin sermaye giderleri, yüzde 9'unun ise mal ve hizmet alımları olduğunu söyledi.
Oktay, Başkanlığın 2022 yılı ödeneğinin 354 milyon 260 bin lira olduğunu, 2023 yılı bütçesi için 669 milyon 800 bin lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü ifade etti.
"9 milyon belge dijital ortama aktarıldı"
Devlet Arşivleri Başkanlığının, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti esas alındığında yaklaşık 700 yıllık medeniyete ait arşiv belgelerini titizlikle muhafaza edip, yenilediğini, bugün olduğu gibi gelecekte de ilgililerin istifadesine sunmak için çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Oktay, 2021 yılı ve 2022 yılının ilk 10 ayında toplamda 2,6 milyon belge tasnifinin tamamlanarak bilgiye ulaşımın mümkün kılındığını, arşivcilik alanında kullanılmakta olan yıpranmış 130 bin belgenin restorasyonunun yapıldığını, yaklaşık 9 milyon belgenin görüntüsünün dijital ortama aktarıldığını anlattı.
Oktay, 2021 ve 2022 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 17 milyon belge görüntüsüne erişim sağlandığını, 2023 yılında dijital dönüşüm çalışmalarının önemli bir uygulaması olan Bütünleşik Arşiv Yönetim Sistemi'nin uygulamaya gireceğini dile getirdi.
Başkanlığın, Türkiye'ye yönelik mesnetsiz iddiaları çürütmek adına Arşivler Arası İşbirliği Protokolü sayısını 2023 yılında 68'e ulaştırmayı hedeflediğini aktaran Oktay, "Devlet Arşivleri Başkanlığının 2021 yılı kesin hesap gideri 150 milyon 491 bin lira olmuştur. Bu giderlerin yüzde 24'ü sermaye giderleri ve yüzde 10 mal ve hizmet alımlarıdır. Başkanlığın 2022 yılı ödeneği 230 milyon 763 bin lira olup, 2023 yılı bütçesi için 362 milyon 941 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür." dedi.
"Gücümüzü perçinlemeye devam ediyoruz"
Savunma sanayiinde, son 20 yılda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın irade ve desteğiyle adeta bir devrim gerçekleştirildiğini vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:
"2002'de savunma sanayii sektöründe sadece 56 firma faaliyet gösterirken, bugün bu sayı 2 bini aşmış, savunma sanayii kümelenmeleri ile kendi özgün ürünlerini geliştiren büyük bir ekosisteme dönüşmüştür. Türkiye geçmişte küresel pazarda önemli bir alıcı olarak değerlendirilirken, bugün önemli bir ihracatçı konumuna gelmiş olup, başarısını sahada ispat etmiş insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında da dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer almaktadır. Bir taraftan bütün dünya SİHA'larımızın kabiliyetlerini konuşurken, diğer taraftan insansız sistemlerin tümünde önemli ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca hassas vuruş kabiliyetine sahip füze ve mühimmatlarımız, elektronik harp ve radar teknolojilerinde nitelikli ürünlerimiz, hava savunma sistemleri, muhtelif deniz ve kara platformları, siber güvenlik ve iletişim teknolojilerinde attığımız adımlarla Türkiye, savunma sanayii alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olma yolunda emin adımlarla yürümektedir."
Oktay, 2022'de Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi ile Türkiye'nin en büyük Kompozit Üretim Binası ve Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezi'ni hizmete aldıklarını hatırlatarak, "Artık dünyada oyun değiştirici olan SİHA'larımız Akıncı, Aksungur, Bayraktar TB2, ANKA, Kargu ve Alpagu'nun yeni teslimatlarıyla havadaki gücümüzü perçinlemeye devam ediyoruz." diye konuştu.
Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG UFUK'un hizmete girdiğini anımsatan Oktay, yeni tip denizaltılardan HIZIR REİS'in havuza çekimi ile SELMAN REİS'in ilk kaynak töreninin gerçekleştirildiğini hatırlattı.
"Savunma sanayiimiz rekor kırdı"
Türkiye'nin ilk çıkarma gemisi TCG ANADOLU'nun yıl sonu itibarıyla Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmesinin planlandığını dile getiren Oktay, KAPLAN MT orta sınıf tanklarının Endonezya'ya teslimiyle Türkiye'nin ilk tank ihracatını yaptığını ifade etti.
Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in ilk modelinin testlerinin başarıyla devam ettiğinin altını çizen Oktay, "2021 yılında savunma sanayii ihracatımız 3,2 milyar dolar ile kendi rekorunu kırmıştı. 2022 yılsonu hedefimiz bu rakamı 4 milyar doların üstüne çıkarmaktır." ifadesini kullandı.
Fuat Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2023'te Milli Muharip Uçak, KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, Bayraktar TB3 SİHA, HÜRJET Jet Eğitim Uçağı ve Ağır Sınıf ATAK Helikopteri gibi projelerde çok önemli gelişmeleri yüce milletimizle paylaşacağız. Denizlerdeki gücümüzü perçinleyecek olan "i" sınıfı fırkateynlerimizin ilki İSTANBUL gemisi, denizde ikmal muharebe destek gemimiz DERYA ve yeni tip denizaltılarımızın ilki PİRİ REİS hizmete girecektir. SOM ve ATMACA için geliştirilen KTJ3200 Turbojet Motoru teslim edilecektir. Milli ve yerli üretim Düşük Gürültülü Yükselteç (Low-Noise Amplifier-LNA) modülüne uzayda tarihçe kazandırılıp, gemilerin konum ve rota bilgilerini sağlayacak KILIÇSAT Küp Uydu uzaya fırlatılacak, İMECE Yer Gözlem Uydusu uzaya gönderilecektir. Başkanlığın 2021 yılı kesin hesap harcaması 139 milyon 585 bin liradır. 2022 yılında Savunma Sanayii Başkanlığına 207 milyon 338 bin lira ödenek tahsis edilmiş, 2023 yılı için ise toplam 344 milyon 899 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür."
"MİT, 100'den fazla FETÖ mensubunun iadesini sağladı"
Kendini sürekli yenileme ve geliştirme vizyonuyla hareket eden Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT), her geçen gün teknik kapasitesini daha da güçlendirerek, alanında öncü metotlar ve yaklaşımlar benimsediğini belirten Oktay, PKK/KCK'nın yönetici kadrosuna yönelik sistemli bir şekilde nokta operasyonlara ağırlık veren MİT'in, Suriye ve Irak'ta örgüt lider kadrolarını etkisiz kıldığını hatırlattı.
Oktay, FETÖ ile mücadelede ise Teşkilatın, örgütün mahrem yapılanması ile gizli haberleşme yöntemlerini deşifre etmenin yanı sıra yurt dışında faaliyet gösteren sorumlu düzeydeki FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesini sağlayarak örgütle mücadeleyi uluslararası boyutta sürdürdüğünün altını çizdi.
Teşkilatın, yürüttüğü istihbarat diplomasisi faaliyetleriyle, çeşitli ülkelerden 100'den fazla FETÖ mensubu teröristin Türkiye'ye iadesini sağladığını aktaran Oktay, şunları kaydetti:
"DEAŞ'ın ülkemizde eylem arayışlarının ortaya çıkarılması, üst düzey örgüt yöneticilerinin ele geçirilerek örgütün Suriye sahasındaki yapılanmasının deşifre edilmesi, MİT'in terörle mücadele alanındaki diğer çalışmalarına örnek teşkil etmektedir. Suriye bağlamında Astana Süreci'nde, Libya'da hükümet kurma sürecinde, Rusya Federasyonu-Ukrayna bağlamında İstanbul Süreci'nde, MİT'in milli çıkarlarımızı koruyan arabuluculuk ve yönlendiricilik faaliyetleri etkili olmuştur. Tüm bu çalışmaları için 2021 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına toplam 3 milyar 115 milyon 407 bin lira ödenek tahsis edilmiş olup, söz konusu ödeneğin yüzde 99,98'ine tekabül eden 3 milyar 115 milyon 14 bin lirası kullanılmıştır. Kesin hesap giderlerinin yüzde 53'ü personel giderleri olup, geri kalanını sermaye giderleri, mal ve hizmet alımları oluşturmuştur. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının 2022 yılı ödeneği 5 milyar 176 milyon 92 bin lira olup, 2023 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nde 7 milyar 729 milyon 120 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür."
"Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi hazırlandı"
Milli güvenlikle ilgili bir diğer stratejik kurum olan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin, milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla iç ve dış güvenlik ile savunma siyasetine ilişkin hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'ni hazırladığını bildiren Oktay, Genel Sekreterlik bünyesinde Hibrit Tehditler Analiz Merkezi'nin teşkil edildiğini, Nisan 2022'de faaliyete geçirilerek Ağustos 2022'de Hibrit Tehditlerle Mukabele Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın yürürlüğe girdiğini anımsattı.
Genel Sekreterliğin 2021 yılı kesin hesap giderinin 41 milyon 736 bin lira olduğu bilgisini veren Oktay, "2022 yılı bütçesindeki ödeneği 73 milyon 72 bin liradır. 2023 yılı bütçe teklifi 114 milyon 297 bin lira olarak öngörülmüştür." diye konuştu.
Fuat Oktay, sözlerini şöyle tamamladı:
"Gösterdiği sarsılmaz irade ile ülkemizi küresel bir aktör haline getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, önümüzdeki yıl yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Bütçe çalışmalarına katkı veren başta Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli Başkanı ve üyelerine, milletvekillerimize, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, Bakanlıklarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Bütçe ve Kesin Hesaplarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.