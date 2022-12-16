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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 100’üncü yılın bütçesi Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını daha öteye taşıyacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "(TBMM bütçe konuşması) 100’üncü yılın bütçesi; 20 yılda yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını daha da öteye taşıyacak yapıdadır." dedi.

Ertuğrul Subaşı   | 16.12.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 100’üncü yılın bütçesi Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını daha öteye taşıyacak Fotoğraf: Barış Oral/AA

TBMM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kendine güvenenleri, herhangi bir bahaneye sarılmadan delikanlıca (Cumhurbaşkanlığı) adaylığını ilan edip meydana çıkmaya çağırıyoruz." ifadesinde bulundu.

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