Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 100’üncü yılın bütçesi Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını daha öteye taşıyacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "(TBMM bütçe konuşması) 100’üncü yılın bütçesi; 20 yılda yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını daha da öteye taşıyacak yapıdadır." dedi.
TBMM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kendine güvenenleri, herhangi bir bahaneye sarılmadan delikanlıca (Cumhurbaşkanlığı) adaylığını ilan edip meydana çıkmaya çağırıyoruz." ifadesinde bulundu.
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