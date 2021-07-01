Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ülkemizin kara sularındaki bağımsızlık ve egemenliğinin nişanesi olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun. Bu vesileyle denizcilik tarihimizin şanlı kahramanlarını ve deniz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, tüm denizcilerimizi muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.