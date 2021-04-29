Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şanlı ordumuzun destanlarından olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutladı.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlı ordumuzun destanlarından olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.