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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şanlı ordumuzun destanlarından olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 29.04.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlı ordumuzun destanlarından olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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