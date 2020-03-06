Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, STK temsilcileriyle buluştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'deki Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir otelde düzenlenen programda, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile kentte yürütülen çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
İldeki yatırımların artırılması noktasında yapılabileceklerin ele alındığı toplantıda, katılımcılar görüş ve önerilerini sundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.