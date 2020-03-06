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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, STK temsilcileriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'deki Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Ahmet Sertan Usul   | 06.03.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, STK temsilcileriyle buluştu Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir otelde düzenlenen programda, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile kentte yürütülen çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İldeki yatırımların artırılması noktasında yapılabileceklerin ele alındığı toplantıda, katılımcılar görüş ve önerilerini sundu.

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