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Cumhurbaşkanı Erdoğan halka hitap ediyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor Yeni Zelanda'da camide katledilen Müslümanlar için Fatih Camii'nde açıklama yapılıyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Dünya İslamofobya'ya dur demeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısıyla ilgili "Müslüman alemini devamlı olarak hedef gösteren İslamofobya'ya karşı dünya net bir şekilde artık 'dur' demeli." dedi.

İlkay Güder   | 15.03.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Dünya İslamofobya'ya dur demeli

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yeni Zelanda'da ibadet eden Müslümanlara yapılan terör saldırısınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Oktay, terörün her türlüsünü lanetlediğinin altını çizdi.

Oktay, "Müslüman alemini devamlı olarak hedef gösteren İslamofobya'ya karşı dünya net bir şekilde artık 'dur' demeli, faşist söylemlerden vazgeçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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