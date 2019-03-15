Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Dünya İslamofobya'ya dur demeli
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısıyla ilgili "Müslüman alemini devamlı olarak hedef gösteren İslamofobya'ya karşı dünya net bir şekilde artık 'dur' demeli." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Müslüman alemini devamlı olarak hedef gösteren ‘İslamofobya’ya karşı dünya net bir şekilde artık dur demeli, faşist söylemlerden vazgeçmelidir.— Fuat Oktay (@fuatoktay06) 15 Mart 2019
Yeni Zelanda'da ibadet eden Müslümanlara yapılan terör saldırısınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Oktay, terörün her türlüsünü lanetlediğinin altını çizdi.
Oktay, "Müslüman alemini devamlı olarak hedef gösteren İslamofobya'ya karşı dünya net bir şekilde artık 'dur' demeli, faşist söylemlerden vazgeçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.