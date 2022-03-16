Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmesi başladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı Çankaya Köşkü'nün kapısında karşıladı. İki lider, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
Duda ve Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.