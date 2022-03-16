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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüşmesi başladı.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmesi başladı.

Mümin Altaş   | 16.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüşmesi başladı Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı Çankaya Köşkü'nün kapısında karşıladı. İki lider, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Duda ve Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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