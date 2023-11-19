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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13-19 Kasım tarihlerindeki haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği görüşme, ziyaret ve programlar sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Mustafa Hatipoğlu  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

İstanbul

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Kasım Çarşamba Günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan kanser hastalarını 16 Kasım'da ziyaret eden Erdoğan, 17 Kasım Cuma günü ise Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü, ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Kasım Cumartesi günü Milli Türk Talebe Birliği 62'nci Genel Kurulu'na katıldı ve Sultan 2. Abdülhamid Han'ın türbesini ziyaret etti.

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