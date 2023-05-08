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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “45000 Öğretmen Atama Programı”nda konuşuyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kırşehir’de tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1-7 Mayıs'taki haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği programlar ve mitingler sosyal medyadan paylaşıldı.

Zeynep Rakipoğlu  | 08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

İstanbul

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Pazartesi günü Memur-Sen Genel Kurulunda konuştu, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'na katıldı.

Erdoğan, 2 Mayıs Salı günü Antalya Mitingi'nde konuştu, Konya'da yapımı tamamlanan 74 eserin resmi açılışını yaptı.

3 Mayıs Çarşamba günü Rize Mitingi'nde konuşma yapan Erdoğan, Zigana Tüneli ile Trabzon'da yapımı tamamlanan 111 eserin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, 4 Mayıs Perşembe günü Giresun, Ordu ve Samsun mitinglerini gerçekleştirirken, 5 Mayıs Cuma Van ve Erzurum Mitingi'nde konuştu, TV Net yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Mayıs Cumartesi günü Kayseri ve Mersin mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi, 7 Mayıs Pazar günü ise Büyük İstanbul Mitingi'ni gerçekleştirdi.

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