Dolar
19.09
Euro
20.58
Altın
1,957.08
ETH/USDT
1,765.00
BTC/USDT
27,823.00
BIST 100
5,034.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı Batı Kudüs’te İsrail Meclisi önünde protesto gösterisi düzenleniyor.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği görüşme ve açılışlar sosyal medyadan paylaşıldı.

Mustafa Hatipoğlu  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

İstanbul

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Mart Pazartesi canlı bağlantıyla Avrupa Birliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası konferansta konuştuğu ve daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul ettiği belirtildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile 21 Mart Salı görüşerek ortak basın toplantısına katılan Erdoğan'ın, 22 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir dizi kabul gerçekleştirdikten sonra NTV-Star TV ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Mart Perşembe Kahramanmaraş'ta 17 bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni'ne katıldığı, şehit aileleri, gaziler ve depremzedelerle iftar programında bir araya geldiği, 24 Mart'ta ise Hatay'da deprem konutları ve devlet hastanelerinin temel atma törenine katıldığı, depremzedelerle gerçekleştirdiği iftar programının ardından MOBSAN'ı ziyaret ettiği kaydedildi.

Erdoğan'ın 25 Mart Cumartesi İlim Yayma Vakfı 52'nci Genel Kurulu'nda konuşma yapması ve Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemelerde bulunması, 26 Mart'ta ise Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etmesinin ardından İstanbul'da düzenlenen iftar programında GSB yurtlarında misafir edilen depremzedelerle bir araya gelmesi de paylaşımda yer aldı.

Paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaisine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden zirai don uyarısı
THY'nin Tel Aviv seferleri İsrail'deki protestolar nedeniyle iptal edildi
Teröristlerle fotoğrafı bulunduğu iddia edilen doktora 15 yıla kadar hapis istemi
Şaptan 13 yıldır ari Trakya'ya hastalığın gelmemesi için yoğun çaba sarf ediliyor
Malatya'da depremzedeler için 4 bin 301 çadır ve 7 bin 200 konteyner kuruldu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle deprem bölgesini ayağa kaldırmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölümünün 14. yılında yad etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölümünün 14. yılında yad etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet