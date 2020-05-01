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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Güneş'in ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kemal Karadağ   | 01.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Güneş'in ailesine taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Güneş'in ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyede bulundu.

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