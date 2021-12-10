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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan, Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kemal Karadağ   | 10.12.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine taziye mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yüksekten düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceylan ile Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.​​​​​​​

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