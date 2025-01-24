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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanarak, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Akıncı'nın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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