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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın ailesine mesajı gönderdi.

Ferdi Türkten   | 05.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre Yılmaz, Giresun'da meydana gelen selde şehit olan Yılmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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