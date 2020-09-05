Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın ailesine mesajı gönderdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre Yılmaz, Giresun'da meydana gelen selde şehit olan Yılmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.