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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun ile şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Enes Kaplan   | 01.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun ile Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsrafil Işık Operasyonu'nda mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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