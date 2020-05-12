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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgınla mücadelede kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz." dedi.

Sefa Mutlu   | 12.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgınla mücadelede kararlılık mesajı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yılda verdikleri her sözü tuttukları gibi, koronavirüs salgınına karşı da millete verdikleri sözleri yerine getireceklerini ve Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceklerini belirtti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımına eklediği videoda ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele süreci, şehir hastanelerinin yapılışı, salgınla mücadelede diğer ülkelere verilen destekler, 1990'lı yıllarda Türkiye'de sağlık alanında yaşanan sıkıntılardan kesitler yer aldı.

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