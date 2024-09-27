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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Preveze Deniz Zaferi" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik etti.

Mustafa Hatipoğlu  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Preveze Deniz Zaferi" paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akdeniz'i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyor, Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Mavi Vatan'ımızda fedakarca görev yapan tüm denizcilerimize selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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