Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Fransuva'ya geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransuva'ya geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, mesajında, "Başarılı geçtiğini öğrendiğim ameliyatınız münasebetiyle milletim ve şahsım adına bir an evvel sağlığınıza kavuşmanız için nekahet döneminizde acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva'ya sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.