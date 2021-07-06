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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Fransuva'ya geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransuva'ya geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Ferdi Türkten   | 06.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Fransuva'ya geçmiş olsun mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, mesajında, "Başarılı geçtiğini öğrendiğim ameliyatınız münasebetiyle milletim ve şahsım adına bir an evvel sağlığınıza kavuşmanız için nekahet döneminizde acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva'ya sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.

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