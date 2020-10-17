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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp daha doğal gaz rezervi keşfine ilişkin, "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Berk Özkan   | 17.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?' paylaşımı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp daha doğal gaz rezervi keşfine ilişkin, "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter ve Instagram hesaplarında, "Milli EnerjideYeni Müjde" etiketiyle yaptığı paylaşımda, 29 Mayıs'ta Fatih sondaj gemisini Karadeniz'e uğurlaması ve bugün gemiye yaptığı ziyaret sırasında çekilen iki fotoğraf karesine yer verdi.

Erdoğan, bugün Fatih sondaj gemisinde incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp daha doğal gaz rezervi bulunduğunu, bu keşifle Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığı müjdesini vermişti.

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