Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a bayram tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü. Görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.