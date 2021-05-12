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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü. Görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Zafer Fatih Beyaz   | 12.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a bayram tebriği

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

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