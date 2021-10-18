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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Aylin Dal   | 18.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı belirtildi.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan işlem yapılması istendi.

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