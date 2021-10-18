Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı belirtildi.
Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan işlem yapılması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.