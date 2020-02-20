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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanau'daki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Sefa Mutlu   | 20.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanau'daki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Erdoğan, saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya’nın Hanau kentinde gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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