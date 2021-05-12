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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Chilengi'nin eşine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi'nin yaşamını yitirmesi nedeniyle eşi Ivy Mwansa Chilengi'ye taziye dileğinde bulundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 12.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Chilengi'nin eşine taziye telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Joseph Chilengi'nin eşi Ivy Mwansa Chilengi ile telefonda görüştü. Büyükelçi Chilengi'nin vefatından üzüntü duyduğunu ifade eden Erdoğan, ailesine ve Zambiya halkına başsağlığı diledi.

Büyükelçi Chilengi'nin Türkiye-Zambiya ilişkilerinin geliştirilmesine yaptığı katkıların her zaman hatırlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazenin Zambiya'ya götürülmesiyle ilgili bütün kolaylıkların Türkiye tarafından sağlanacağını söyledi.

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