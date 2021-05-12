Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Chilengi'nin eşine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi'nin yaşamını yitirmesi nedeniyle eşi Ivy Mwansa Chilengi'ye taziye dileğinde bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Joseph Chilengi'nin eşi Ivy Mwansa Chilengi ile telefonda görüştü. Büyükelçi Chilengi'nin vefatından üzüntü duyduğunu ifade eden Erdoğan, ailesine ve Zambiya halkına başsağlığı diledi.
Büyükelçi Chilengi'nin Türkiye-Zambiya ilişkilerinin geliştirilmesine yaptığı katkıların her zaman hatırlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazenin Zambiya'ya götürülmesiyle ilgili bütün kolaylıkların Türkiye tarafından sağlanacağını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.