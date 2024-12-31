Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ile Özel'e yeni yıl tebriği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını kutladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'le telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmelerde siyasi parti liderlerinin yeni yılını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Devlet Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.