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İrlanda’nın başkenti Dublin'de, yeni yılın son günü Filistin'e destek gösterisi gerçekleştiriliyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ile Özel'e yeni yıl tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını kutladı.

İrem Demir  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ile Özel'e yeni yıl tebriği

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'le telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmelerde siyasi parti liderlerinin yeni yılını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Devlet Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.

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