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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile görüşme gerçekleştirdi.

Barış Gündoğan   | 06.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Prag'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün boyu yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi. Daha sonra İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul eden Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Çekya Başbakanı Petr Fiala ile görüştü.

Toplantının yapılacağı Prag Kalesi'ndeki fuaye alanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir süre görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de ayak üstü sohbet etti.

Erdoğan, toplantı kapsamında Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı ayrıca kabul ederek bir süre görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı kapsamında İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İngiltere Başbakanı Liz Truss ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de sohbet etti.

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