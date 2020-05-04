Euro
7.68
Dolar
7.01
BIST 100
101,218.90
Altın
1,698.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3. yıl paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Partimiz çatısı altında birlikte bulunduğum tüm kardeşlerim gibi bu davanın neferi olduğum için Rabbime her gün hamdediyorum." ifadesini kullandı.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 04.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3. yıl paylaşımı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye tekrar resmen üye oluşunun üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, "Partimiz çatısı altında birlikte bulunduğum tüm kardeşlerim gibi bu davanın neferi olduğum için Rabbime her gün hamdediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletimiz tarafından kabul edilmesiyle birlikte, Binali Yıldırım kardeşim başta olmak üzere tüm dava arkadaşlarımın sahip çıktığı yuvamız AK Parti'ye tekrar resmen üye oluşumuzun üzerinden 3 yıl geçti. Partimiz çatısı altında birlikte bulunduğum tüm kardeşlerim gibi bu davanın neferi olduğum için Rabbime her gün hamdediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım
ABD İç Güvenlik Bakanlığından 'Çin'in Kovid-19 salgınını kasten sakladığı' iddiası
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 275 kişi öldü
Üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3. yıl paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3. yıl paylaşımı

Erdoğan'dan Kovid-19'la mücadele paylaşımı: Türkiye İçin Tünelin Ucundaki Işık Gözükmüştür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek bir vatandaşımızın dahi inancı ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine izin vermedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evlerden 'İstiklal Marşı' okuma çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evlerden 'İstiklal Marşı' okuma çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştü