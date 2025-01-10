Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zor şartlara aldırmadan fedakarca görev yapan tüm basın emekçisi kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında vefat eden medya mensuplarımızı rahmetle yad ediyorum. Bu vesileyle her bir gazetecimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Zor şartlara aldırmadan fedakârca görev yapan tüm basın emekçisi kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, görevi başında vefat eden medya mensuplarımızı rahmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 10, 2025
Bu vesileyle her bir gazetecimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. pic.twitter.com/kthAsBrXQy