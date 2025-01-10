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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Kaan Bozdoğan  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zor şartlara aldırmadan fedakarca görev yapan tüm basın emekçisi kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında vefat eden medya mensuplarımızı rahmetle yad ediyorum. Bu vesileyle her bir gazetecimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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